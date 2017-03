Boschi del Baradello in fiamme nel tardo pomeriggio di oggi. Il rogo, visibile non soltanto da Camerlata ma anche dal resto della città, si è sviluppato rapidamente. Dense le nuvole di fumo che si sono alzate dalle pendici del monte alle porte del capoluogo.

Per spegnere le fiamme divampate ai piedi del Baradello, i vigili del fuoco sono intervenuti in forze: sono stati infatti inviati cinque automezzi, provenienti da Como, Erba e Cantù, e una ventina di uomini, tra effettivi e volontari. Accanto ai pompieri sono entrate in azione anche alcune squadre della Protezione civile.