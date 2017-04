Incendio nella notte alla fiera di Pasqua a Como, in viale Varese. Una bancarella è stata distrutta dalle fiamme, scoppiate verso le 4.30. Sul posto i vigili del fuoco di Como, partiti dalla centrale di via Valleggio con una autopompa e una autobotte. Si indaga per accertare l’origine dell’incendio, che potrebbe essere doloso. Nessuna persona è rimasta coinvolta.