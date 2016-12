Incendio – questa mattina e per tutto il pomeriggio – sul Monte Bollettone, una delle montagne più gettonate e note fra gli escursionisti (la sua vetta a 1.317 metri, alle spalle di Albavilla, è facilmente raggiungibile). Sul posto, per domare le fiamme, i vigili del fuoco di Erba e Canzo; per contrastare l’emergenza è stato utilizzato anche l’aereo Canadair. Un’operazione che si è conclusa con successo nel tardo pomeriggio. Tra l’altro proprio nei giorni scorsi la Regione Lombardia aveva lanciato l’allarme sul rischio concreto di incendi, favorito proprio dalle condizioni climatiche di questi giorni.

Le ultime ore per i pompieri sono state decisamente impegnative, con una serie di interventi: l’incendio del tetto di una casa a Dongo (il filmato è sul sito Facebook del Corriere di Como), lo stesso problema in una abitazione di Colverde e in una canna fumaria a Rovellasca, e le fiamme in un bosco a Garzeno, in Alto Lario.