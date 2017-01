Fiamme ieri pomeriggio in un appartamento in centro storico a Como, in via Giovio. Nell’abitazione vivono due sorelle, una delle quali disabile, ed entrambe erano in casa al momento del rogo. Ustioni gravissime per una di loro, trasportata all’ospedale Niguarda di Milano. Non desterebbero preoccupazioni invece le condizioni dell’altra donna, colta da malore per lo shock. L’incendio è scoppiato attorno alle 16.30. Dalle prime ricostruzioni, sembra che le fiamme siano divampate probabilmente a causa di una sigaretta. Le due sorelle sono rimaste intrappolate dalle fiamme nell’appartamento.

Le loro grida di aiuto sono state sentite da alcuni vicini che hanno dato subito l’allarme. In via Giovio sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze, oltre agli agenti della polizia della Questura di Como. I pompieri hanno spento le fiamme e hanno portato all’esterno le due sorelle. La donna in condizioni più gravi, dopo le prime cure è stata trasferita d’urgenza al centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverata in prognosi riservata. L’altra donna, colta da malore per la paura e probabilmente anche per aver respirato il fumo, è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale Valduce, ma le sue condizioni non sarebbero serie. Grande apprensione invece per la sorella. Ingenti i danni all’appartamento delle due donne.