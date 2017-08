Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato ieri sera poco prima delle 22 in un capannone di materiale edile a Turate, in via per Massina. Sul posto sono subito intervenute squadre dei vigili del fuoco di Saronno, Appiano Gentile, Lomazzo e Cantù. I pompieri hanno faticato a domare le fiamme che si sono propagate rapidamente generando un rogo imponente. In corso di accertamento le cause dell’incendio. Ingenti i danni.