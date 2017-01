La Procura di Como ha disposto l’autopsia sul corpo di Carmela Mercuri, 72enne morta in seguito alle gravi ustioni rimediate nell’incendio della sua casa in via Giovio. Rogo divampato nella giornata di sabato. Effettuata anche una ispezione dell’appartamento. Le cause dell’incendio sarebbero comunque riconducibili ad una sigaretta rimasta accesa.