Un uomo ha perso la vita, questa mattina verso le 10, dopo essere stato investito da un treno alla stazione Trenord di Caslino al Piano. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dei fatti. Non è esclusa l’ipotesi che si sia trattato di un gesto volontario del 68enne. Tutto, comunque, è al vaglio degli inquirenti. La circolazione dei treni sulla linea Como-Saronno è stata a lungo interrotta ed è ripresa da pochi minuti.