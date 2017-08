Proseguono le indagini per l’incidente di Bizzarone, dove durante una festa per Ferragosto, nella tarda serata di lunedì, un fuoco d’artificio partito in modo anomalo ha colpito un bimbo di 8 anni e la mamma. Intanto, sul fronte medico, il piccolo, residente a Villa Guardia, da subito trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, è stato operato e si trova ancora in terapia intensiva. Il ragazzino era stato colpito agli arti inferiori, dopo che il fuoco d’artificio gli era esploso in mezzo ai piedi. Ancora ricoverata al Sant’Anna di Como la mamma che ha riportato ustioni più lievi. La Procura intanto ha aperto un’inchiesta.

