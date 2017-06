Un motociclista di 49 anni di Como è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Anna per le conseguenze di uno schianto contro un’auto avvenuto ieri pomeriggio a Cadorago. La moto dell’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un’auto guidata da una donna di 31 anni. Il centauro è in prognosi riservata per un trauma cranico purtroppo molto grave.