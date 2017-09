Anzano del Parco: tragico incidente ieri sera poco prima delle 21 all’altezza del centro commerciale Bennet, sulla statale Briantea. Due auto si sono scontrate: un suv e una microcar. Ad avere la peggio il guidatore della microcar, un sedicenne. Il giovane era in arresto cardiaco ed è stato rianimato sul posto. Poi è stato trasportato in codice rosso (massima gravità) all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove i medici per ore hanno disperatamente tentato di salvarlo. Purtroppo, però, il sedicenne non ce l’ha fatta. E’ morto nella notte.

Fonte Espansionetv.it