In un primo momento le condizioni non sembravano tanto gravi. Il codice di rientro del 118 era il giallo. Poi però, una volta approfondito il quadro clinico, la situazione è via via peggiorata fino al decesso avvenuto nella serata di giovedì all’ospedale Sant’Anna di San Fermo. Non ce l’ha fatta Giovanni Mascetti, 86enne di Como, coinvolto in un incidente stradale in viale Rosselli. In sella al suo scooter si era scontrato con un’auto per motivi che verranno ora rilevati dagli agenti della polizia locale di Como. Trasportato al pronto soccorso, le condizioni sono rapidamente peggiorate. L’uomo è finito in Rianimazione con una emorragia cerebrale in seguito al trauma cranico riportato nell’impatto, e pure con la frattura del bacino. In serata il decesso. La segnalazione dell’accaduto è stata girata alla Procura della Repubblica di Como e il fascicolo è stato aperto sul tavolo del pubblico ministero di turno Massimo Astori. Nelle prossime ore dovrebbe essere disposta l’autopsia sul corpo della vittima. L’incidente era avvenuto giovedì mattina alle 11. L’anziano era stato stabilizzato sul posto e trasportato poi all’ospedale.