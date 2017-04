Un uomo di 45 anni di Inverigo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi sulla strada tra Varenna e Lierna, in provincia di Lecco. Per cause in corso di accertamento, due moto si sono scontrate poco dopo le 15. Ad avere la peggio un 45 residente nel comune brianzolo: vani i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. L’altro centauro, un 62enne di Lecco, non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto la polizia stradale di Bellano e i soccorritori del 118, compreso il mezzo dell’elisoccorso.