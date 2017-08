Grave incidente sul lavoro, per un operaio comasco, oggi in Svizzera. Alle 13, in una azienda di via Violino a Manno, un 58enne lariano, che lavora per una ditta di lattoneria, è caduto da una altezza di circa otto metri. L’uomo è in pericolo di vita. Secondo quanto accertato dalla Polizia cantonale, mentre stava effettuando delle opere sul tetto, ha sfondato una copertura in plastica, finendo a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che poi, dopo le prime cure, lo hanno portato in Ospedale. Come detto, per le ferite riportate, l’uomo è in pericolo di vita.