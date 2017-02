Una donna è rimasta ferita in maniera grave – anche se non sarebbe in pericolo di vita – per un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada Statale Como-Lecco, tra Lipomo e Tavernerio. Le cause del sinistro sono da accertare. Immediati i soccorsi per la donna, con l’intervento, oltre che dei mezzi del 118, dei vigili del fuoco, visto che la persona coinvolta, che si trovava al volante di una Hyundai andata distrutta, è rimasta incastrata.

Molto pesanti i disagi per il traffico nella zona, su quella di fatto è una delle strade più utilizzate del territorio comasco. Lunghissime code in entrambe le direzioni