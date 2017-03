Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, questa mattina presto a Como. Alle 4.30, per cause da accertare, una vettura che transitava in via per Cernobbio è uscita di strada, ha sfondato il parapetto ed è finita nel lago. Fortunatamente la persona al volante è riuscita ad uscire dal mezzo autonomamente e si è messa subito in salvo. Sul posto i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di recupero.