Il segretario federale della Lega e parlamentare europeo, Matteo Salvini, è atteso oggi a Como per l’incontro pubblico in programma in piazza Verdi, davanti al Teatro Sociale. L’evento è organizzato dalla Lega Nord di Como a sostegno della candidatura di Mario Landriscina a sindaco di Como. L’arrivo di Salvini è previsto alle 19, mentre per tutta la giornata il Carroccio ha allestito un “punto d’ascolto” per raccogliere segnalazioni e idee dai residenti per migliorare la città. All’incontro pubblico sarà naturalmente presente anche il candidato sindaco del riunito centrodestra, Mario Landriscina, oltre al candidato leghista per la città di Cantù, ex sindaco della Città del Mobile e consigliere regionale, Edgardo Arosio, oltre alla candidata appoggiata dalla Lega a Erba, Veronica Airoldi. La giornata si chiuderà con una cena al Teatro Sociale.