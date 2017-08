La provincia di Como si piazza al 57° posto in Italia, su un totale di 110 realtà territoriali, nella speciale classifica sulla diffusione sulla qualità dello sport stilata dal “Sole 24 Ore” in base a una serie di parametri. Lecco è invece sesta e questo basta per indicare la distanza tra i due rami del Lario. Uno dei sue ambiti in cui il Comasco eccelle è – come non potrebbe essere così? – quello acquatico, che include canottaggio, sci nautico, vela e canoa: 4° posto nazionale. L’altro è relativo agli sport paralimpici, specialità nella quale la nostra provincia si piazza quinta. Nelle altre graduatorie Como è al 67° posto per gli sport di squadra; al 57° in quelli individuali e al 35° nella classifica “Sport e Società”, che risulta dall’insieme dei parametri legati ad aspetti prevalentemente non agonistici dello sport. Primo posto assoluto in Italia per Trieste. Sul podio anche Trento e Livorno.