Il nome più noto è arrivato dopo cena. Confermata l’indiscrezione di pochi giorni fa del Corriere di Como. Davide Sentinelli sarà a tutti gli effetti un giocatore del Como 1907. Il difensore 38enne – dieci anni fa in azzurro – ha dato la sua disponibilità al direttore sportivo Roberto Pruzzo dopo aver trovato l’accordo per separarsi dal Porto Tolle. L’annuncio, appunto, questa sera.

«I dirigenti del Porto tolle hanno capito e sono stati fantastici – spiega Sentinelli – Mi hanno dato il via libera per questa nuova avventura sul Lario. Per me sarà come tornare a casa: sul Lario ho ancora tanti amici, che in questi giorni mi hanno chiamato, insistendo per rivedermi in azzurro. E con grande gioia che mi aggregherò al gruppo la prossima settimana».

Il Como 1907 si radunderà direttamente ad Arona, sulle sponde del Lago Maggiore lunedì alle 14.30 e poi inizierà gli allenamenti agli ordini di mister Antonio Andreucci.