Peggiora l’andamento dell’industria manifatturiera lariana nella seconda metà dello scorso anno. Rispetto al primo semestre, le rilevazioni di Unindustria Como mostrano ordini in frenata dello 0,8% mentre calano anche produzione (-0,7%) e vendite (-1%). «Il secondo semestre del 2016 – dichiara il presidente di Unindustria Como, Fabio Porro – non risulta essere molto brillante. Rispetto al primo semestre dello stesso anno, e anche all’ultimo del 2015, sono calati gli ordini, l’attività produttiva e le vendite. Il dato interessante è che questa volta le piccole e medie imprese hanno avuto risultati migliori rispetto alle grandi». Secondo Porro, sui risultati hanno pesato «l’incertezza creata dalle crescenti discontinuità sugli orizzonti mondiali dallo scorso giugno in poi, come per esempio Brexit, i forti flussi di migranti e le tensioni geopolitiche nascenti da un’ondata globale di protezionismo».