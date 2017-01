Nonostante l’Epifania, le concentrazioni di polveri sottili nell’aria lariana restano sotto il livello di guardia. La giornata festiva, con il conseguente aumento di mezzi in circolazione, soprattutto in città, non ha alterato in maniera significativa i livelli di inquinamento. Venerdì la centralina di Como ha fatto segnare una concentrazione media di Pm10 pari a 17 microgrammi per metro cubo d’aria, ben al di sotto della soglia limite fissata a 50 microgrammi. Il giorno precedente, giovedì, il dato era fermo a 7 µg.

Polveri sottili esigue anche a Cantù, dove venerdì la centralina di via Meucci ha fatto segnare quota 21 microgrammi (erano 5 il giorno prima), e a Erba, dove le Pm10 sono passate dai 5 µg di giovedì ai 10 di venerdì.

I valori potrebbero però salire tra oggi e domani visto che fino a lunedì l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, prevede condizioni meteo che favoriscono l’accumulo di sostanze inquinanti con «ventilazione debole in pianura e presenza di inversione termica negli strati più bassi dell’atmosfera».

Per martedì, però, è atteso «un nuovo ingresso di correnti orientali più fredde a tutte le quote» che potrà favorire dispersione degli inquinanti. Ieri, intanto, il freddo ha continuato a farsi sentire in riva al Lario. In città le temperature sono scese fino a quasi 8 gradi sotto zero verso le 6 del mattino a Rebbio (-7,7 °C), il punto più freddo del capoluogo secondo le rilevazioni del portale MeteoComo. A Cantù la colonnina di mercurio è arrivata a -8,1 gradi, sempre al mattino, mentre a Mariano ha sfiorato i 10 sotto zero (-9,8 °C). Temperature rigide anche a Sormano (-9,5 gradi).