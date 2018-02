La città di Alessandro Volta si apre sempre più alla scienza. Si inaugura il 26 febbraio un miniciclo di lezioni aperte di scienza all’Università dell’Insubria di Como. Si tratta di lezioni regolari del corso di laurea in Fisica pensate per essere fruibili da un pubblico più vasto: dagli studenti delle scuole superiori prima di tutto, ma anche da quei cittadini che fossero interessati a sapere cosa si fa e di cosa si parla all’Università. Gli argomenti trattati coprono una grande parte della fisica moderna: la relatività, la cosmologia, la meccanica quantistica, la luce, le particelle elementari. Sono le scoperte e le conoscenze che nel secolo scorso hanno rivoluzionato il mondo e rendono possibile il nostro modo di vivere; senza di esse non sarebbe neppure immaginabile.

Le lezioni si terranno nella sede di via Valleggio 11, si parte come detto il 26 febbraio alle 14 con la “Introduzione alla relatività speciale” a cura del professor Ugo Moschella. Il ciclo proseguirà fino al 9 marzo. Per motivi logistici, l’iscrizione è obbligatoria all’indirizzo di posta elettronica alessia.allevi@uninsubria.it.