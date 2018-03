Un esercito di bulldog è in arrivo da tutta italia ad Anzano del Parco per il 17° “Bulldog day”, il raduno nazionale del Club Amatori Bulldog Inglese in programma per domenica 25 marzo. Scopo dell’iniziativa è raccogliere fondi a favore del canile di Erba ed Ebri, enti che si prendono cura degli animali e dei bulldog meno fortunati. Un evento totalmente gratuito patrocinato dal Comune comasco.

Una razza canina sempre più amata in Italia e all’estero per la sua dolcezza e la sua simpatia, tanto da far impazzire anche le star di tutto il mondo: dai campioni dello sport come Lewis Hamilton, Valentino Rossi, Zlatan Ibrahimovic e David Beckham, fino ai personaggi del mondo dello spettacolo come Heidi Klum, Adele e Adam Sandler, ma anche i VIP italiani come Federica Nargi, Emma Marrone, Francesco Facchinetti e Bruno Vanzan, sono sempre di più gli appassionati di bulldog inglesi.

Grazie alla collaborazione e al patrocinio del Comune di Anzano del Parco, gli organizzatori hanno ottenuto l’autorizzazione per realizzare il mega-raduno nella grande e attrezzata area verde del Centro Sportivo di via Valera.

Sono attese circa 300 persone e 150 esemplari della razza da tutta Italia e da oltre i confini nazionali per una giornata che si annuncia divertente e appassionante per chi ama i cani e gli animali. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 8 aprile.