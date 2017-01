Nuovo investimento, questa mattina, all’altezza dell’attraversamento pedonale di viale Masia, all’altezza di via Santa Caterina.

Padre e figlio sono stati investiti da una vettura; da quanto trapelato le loro condizioni, dopo il ricovero all’ospedale Sant’Anna, non sarebbero gravi.

Si tratta dello stesso punto in cui pochi giorni fa aveva perso la vita un 73enne travolto da un’auto. L’uomo, le cui condizioni erano apparse subito gravi, aveva poi cessato di vivere all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Un nuovo incidente quello di ieri, che riporta al centro dell’attenzione il problema della sicurezza degli attraversamenti pedonali. L’assessore comunale Marcello Iantorno interviene sulla questione e annuncia provvedimenti di carattere viabilistico. L’ipotesi più probabile, l’installazione di un semaforo.

«Potrebbe essere messo in funzione un impianto semaforico a chiamata – spiega – L’idea è di collocarlo a una distanza tale che ne favorisca la visibilità anche in presenza di raggi di sole che potrebbero abbagliare i guidatori».