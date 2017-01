Travolta da un’auto giovedì scorso mentre attraversava la Varesina, a Lurate Caccivio, è morta all’ospedale Sant’Anna la pensionata di 78 anni residente in paese. La donna era stata ricoverata in condizioni gravissime, in rianimazione, dove è deceduta ieri. La vittima, Alfonsina Amendola, residente a Lurate Caccivio, giovedì mattina era uscita a piedi, probabilmente per alcune commissioni in paese. Stava attraversando la via Varesina quando, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia di Lurate, è stata travolta da una Ford Fiesta guidata da una giovane di 26 anni. Gravissime le ferite riportate nell’impatto. Trasportata d’urgenza al Sant’Anna, l’anziana è morta ieri in ospedale.