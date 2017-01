Travolto da un’auto mentre attraversava la strada a Como, in viale Masia, è morto per i traumi riportati un uomo di 73 anni residente nel capoluogo. Ancora da chiarire la dinamica del tragico schianto, al vaglio degli agenti della polizia locale. La vittima, Pietro Levato, attorno alle 10.30 stava camminando in centro, sembra da solo. Ha attraversato la strada in viale Masia e, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da una macchina.

L’incidente è avvenuto nelle vicinanze di un attraversamento pedonale verso i giardini della stazione San Giovanni. Nell’impatto, il 73enne ha riportato traumi e ferite molto gravi. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Como, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Nonostante le cure immediate, Pietro Levato è morto nelle ore successive per i traumi riportati. Nessuna conseguenza invece per l’automobilista, sotto shock ma illeso.

Ed è in gravissime condizioni al Sant’Anna anche un ciclista investito da un’auto nel pomeriggio a Villa Guardia, in via Petrarca. L’uomo non aveva alcun documento e nella serata di ieri non era ancora stato identificato.