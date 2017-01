C’è l’operaio che ha acceso un finanziamento che sta ancora restituendo, la coppia di pensionati che ha rinunciato all’acquisto della macchina, il padre di famiglia che ha messo mano ai risparmi di anni di lavoro. Tutti hanno creduto nei guadagni promessi da una società con base a Turate che nel 2011 aveva annunciato il lancio di un portale di giochi d’azzardo, hanno sottoscritto un contratto e hanno investito i loro soldi, cifre variabili da un minimo di 10mila euro fino a 30mila e più.

Oltre a non aver mai incassato gli introiti che gli erano stati assicurati – indicati nei contratti – gli investitori hanno perso anche il denaro messo a disposizione del progetto mai decollato. I presunti responsabili di quella che per l’accusa è a tutti gli effetti una truffa sono a processo in Tribunale a Como.

Ieri, in aula a Palazzo di Giustizia sono state sentite alcune delle vittime del presunto raggiro, persone che, come detto, hanno creduto nel progetto del portale, pubblicizzato anche sui media a livello locale e nazionale. Secondo l’accusa, sarebbero alcune decine le persone truffate, che hanno versato complessivamente almeno mezzo milione di euro.

«I due ideatori del progetto, che ho incontrato personalmente, erano davvero molto bravi e preparati – ha raccontato in aula un uomo che ha investito 25mila euro – Mi hanno convinto che il portale era pronto e che sarebbe stato subito messo online e avviato». I contratti sottoscritti dalle persone che poi hanno presentato gli esposti prevedevano «introiti mensili minimi di 3.500 euro al mese», come ripetuto in aula dai truffati, che hanno mostrato anche i documenti firmati quando hanno investito i loro risparmi, convinti di ottenere un guadagno sicuro.

Gli stessi contratti prevedevano anche, qualora le entrate mensili non fossero state corrisposte, la restituzione del capitale versato inizialmente. Promessa anche questa rimasta lettera morta. La vittime della presunta truffa sono in tutta in Italia ma la decisione spetterà al Tribunale di Como perché la sede della società coinvolta era appunto a Turate.