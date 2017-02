“Carlo Recalcati? Lo conosciamo bene, da sempre c’è dialogo con lui ed è una persona stimabile e di lunga esperienza”. Così parlò Irina Gerasmenko alla presentazione di Mia, nuovo sponsor della Pallacanestro Cantù. Il presidente del club brianzolo ha annunciato che se ci saranno novità “saranno comunicate al più presto”. Ma, a meno di clamorosi ribaltoni, tutto fa pensare che nel tardo pomeriggio di oggi – o al più tardi domani mattina – possa arrivare l’ufficializzazione dell’esonero di coach Kiril Bolshakov e la sostituzione con Carlo Recalcati.

Irina Gerasimenko non si è sbilanciata, ma per il nuovo potenziale allenatore ha avuto importanti parole di elogio. Per Recalcati – che di Cantù è cittadino onorario – sarebbe un ritorno ad anni di distanza, visto che già guidò la squadra tra il 1984 e il 1990.