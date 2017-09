Ennesima conferma ai vertici nazionali per Jacopo Cerutti: il centauro comasco, infatti, ha conquistato il suo terzo titolo tricolore di Motorally. La certezza è arrivata dopo la settima gara, disputata a Pietralunga, in Umbria.

Per il lariano, che gareggia con una Husqvarna, la soddisfazione è doppia, visto che ha vinto tutte le prove finora disputate.

«E nel prossimo fine settimana a Selva di Cadore c’è l’ultima corsa del 2017 – spiega il centauro – Il mio obiettivo? Centrare il successo pieno: sarebbe bello concludere con il primo posto in tutte le corse».

Come detto, per Jacopo Cerutti è il terzo titolo tricolore nei Motorally (2015, 2016 e 2017). Nel suo palmares vi sono anche quattro scudetti Enduro, tra Junior e Senior e il titolo continentale di Enduro Senior nel 2014.

Tra i suoi exploit più rilevanti, il 12° posto assoluto, migliore della truppa italiana, alla Dakar del 2016.

Nel 2017, invece, la sua partecipazione alla massacrante corsa sudamericana non è stata molto fortunata, con una caduta nelle fasi iniziali e la frattura ad una mano che gli ha impedito di continuare. In quel momento il comasco era al 24° posto nella classifica riservata alle moto.

Ora nel mirino di Jacopo Cerutti c’è l’edizione 2018 (in calendario dal 6 al 20 gennaio). A supportarlo in questa nuova avventura il team della Repubblica Ceca Moto Racing Group.

«Il mio obiettivo per il 2018 alla Dakar? Ovviamente finirla – spiega il pilota comasco – La prossima edizione sarà ancora più dura rispetto al 2017. Partiremo dal Perù e ci saranno subito cinque giorni di prove speciali su sabbia finissima e di caldo pazzesco. La scelta, dunque, è di fare selezione fin dal via».

M.Mos.