Operazione riuscita. Con un “selfie” Jacopo Cerutti ha voluto salutare e aggiornare i suoi fans. Il centauro comasco, reduce dalla Dakar 2017, in cui si è ritirato per l’infortunio a una mano, è rientrato in Italia e ieri è stato operato a Brescia dal chirurgo Pier Paolo Borrelli, che già lo aveva seguito lo scorso anno per un altro problema.

A Cerutti è stata rilevata la rotture del tendine dell’estensore dell’anulare sinistro. «Non mi spaventa risalire la china», ha commentato il pilota comasco.