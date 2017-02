Al multisala Uci di Montano Lucino è tempo di cinema di qualità- Torna lunedì 13 febbraio la rassegna “Essai” con Paterson, il film di Jim Jarmusch che racconta la storia di un uomo incastrato nella routine ma con un grande amore per la poesia. Il film è interpretato da Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward, Sterling Jerins e Jared Gilman. Il lungometraggio racconta la storia di Paterson, che vive nel New Jersey con la moglie Laura e il cane Marvin. La sua vita è monotona, tra un routine sempre uguale e una moglie alla continua ricerca di nuovi progetti fantasiosi ma fuori portata. Ciò che distingue Paterson è però la sua passione per la poesia, a cui ha dedicato un taccuino che porta sempre con sé. Nei suoi versi si fondono la passione per William Carlos Williams, Ginsberg, O’Hara, ma anche il suo orizzonte.