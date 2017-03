Al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso – dal 16 al 18 marzo alla Spazio Officina, con anteprima il 9 marzo al Teatro Sociale di Como – torna la musica regina dell’improvvisazione. Una storica XX edizione che vede in campo alcune leggende afroamericane, progetti d’ampio respiro, melting pot tra diverse tradizioni. To jazz or not to jazz?, titolo quanto mai azzeccato (il jazz compie 100 anni), inquadra una rassegna dai ritmi intensi che racconta l’attualità del jazz di due continenti attraverso otto live in tre giorni. Dall’inossidabile sassofono di un gigante contemporaneo come David Murray al viaggio nell’Europa più creativa con il gruppo svizzero-sudafricano Bänz Oester & The Rainmakers, che ci ricorda quanto il jazz parli una sola lingua, fino all’incontro tra due leggende quali sono Richard Galliano e Ron Carter.

E ancora, dalle pungenti sonorità dell’Hammond di Frank Salis al nuovo progetto del chitarrista Roberto Pianca, per finire con altre due perle: il pianista armeno Tigran Hamasyan, che tiene nello stesso crogiolo le sonorità natali con la migliore improvvisazione, e il sempre brillante combo di Mauro Ottolini con il trombettista Roy Paci nel personalissimo tributo a W.C. Handy.

Inizialmente annunciato anche John Abercrombie, assente per motivi di salute, il suo concerto previsto giovedì 16 marzo, è stato sostituito con quello del trio americano di China Moses. Sempre allo Spazio Officina di Chiasso, il 18 marzo verrà inaugurata la mostra “Un secolo di jazz. La creatività estemporanea”, a cura di Luca Cerchiari e Nicoletta Ossanna Cavadini, per celebrare, a cento anni dalla prima incisione jazz su disco in vinile, un patrimonio visivo di grande vivacità. La già citata ouverture del 9 marzo al Sociale di Como, ospiterà il Gavino Murgia Megalitico Quartet e darà di fatto il via anche alla prima edizione del Comin’ Jazz. La manifestazione offrirà fino al 15 marzo un ricco programma di eventi e concerti in collaborazione con Nerolidio Music Factory, Nota su Nota, Music For Green e Jazz Club di Como. Di particolare interesse la presentazione del nuovo album “Pixel”, caratterizzato da influenze rock, jazz e fusion, del Marco Bianchi Lemon Quartet mercoledì 15 marzo al Nerolidio.

Maurizio Pratelli