Vacanze di Pasqua sulle rive del Lago di Como per l’attrice statunitense Kyle Richards Umansky. Ancora una volta sono state le immagini da lei stessa pubblicate sul social Instagram a rivelare la sua presenza sul Lario. Kyle Richards ha messo foto di famiglia, con le sue figlie, scattate a Villa d’Este. E in molti commenti i “follower” hanno rimarcato lo splendore del posto, definendolo come uno dei “più belli del mondo”.

Nata a Los Angeles nel 1969, Kyle ha iniziato giovanissima la sua carriera quando, da bambina, è stata tra i protagonisti della serie televisiva “La casa nella prateria”, dove interpretava Alicia Sanderson-Edwards. E’ stata spesso protagonista di film dell’orrore, ma in tempi più recenti si è concentrata soprattutto su serie televisive, tra cui “E.R. Medici in prima linea”. E’ comparsa anche in altri telefilm popolari in Italia come “Chips”, “Beverly Hills, 90210” e “Love Boat”.

Una curiosità, Kyle Richards Umansky – che è anche molto impegnata in associazioni benefiche – è zia di Paris e Nicky Hilton, figlie di sua sorella Kathy.