Con una borsa schermata utilizzando il classico metodo della carta stagnola per eludere l’antitaccheggio, ha tentato di rubare all’interno del “Gigante” di Vertemate con Minoprio. Ma il tentativo è stato visto e fermato dagli uomini della sicurezza che hanno poi avvisato i carabinieri della stazione di Cermenate. Nei guai è finita una giovane di Tremezzina, 25 anni, fermata sabato nel centro commerciale della Bassa comasca. La ragazza è passata dal varco “uscita senza acquisti” ma, al controllo, aveva nella borsa leggings, un giubbotto da uomo, succhi di frutta, un maglione e una bibita, oltre a cosmetici per tingere i capelli. Un furto che è stato quantificato in un centinaio di euro. La borsa schermata è stata posta sotto sequestro e la 25enne è finita davanti al giudice, processata per “direttissima”.