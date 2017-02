Un “San Valentino” accolto in maniera tiepida dai comaschi. Lo testimoniano, ad esempio, le poche vetrine del centro storico che presentano un riferimento alla festa degli innamorati, che si celebra oggi.

Quindi parlare di “corsa al regalo” sul Lario non sarebbe molto opportuno. E per stilare un bilancio completo bisognerà vedere domani come saranno andate le cene nei ristoranti. Sono stati molti gli esercizi che nelle ultime settimane hanno pubblicizzato il menù per le coppie, atra tradizione legata a questa giornata.

Anche se non in maniera eclatante, secondo le statistiche della Camera di Commercio di Milano, lo shopping di San Valentino ha fatto crescere il business del 10% nell’ultima settimana nei negozi coinvolti (pasticcerie, abbigliamento, fiori e piante e gioiellerie). Si spendono per il regalo tra i 10 e 20 euro. La prevalenza, dunque, è quella per il cosiddetto “pensierino” cha tra l’altro, sempre più spesso, viene acquistato “last minute”. In molti, infatti, faranno proprio oggi l’acquisto.

La festa di San Valentino, peraltro, offre l’occasione per dare una occhiata al numero di imprese di San Valentino, quelle di vari settori, sopra elencati, interessate alla vendita di regali. Tra 2015 e 2016, escludendo Milano, Como è la provincia dove si è maggiore registrata una maggiore crescita di aziende con un +5% (1.203 del 2016 contro le 1.146 di un anno prima). Gli addetti totali sul Lario sono 5.536 (+6% rispetto alle cifre del 2015).

Una giornata che, come detto, comunque rispetto al passato sembra meno sentita. Lo conferma anche un sondaggio del sito Internet SpeedDate.it

Secondo il sito il 38% delle persone in coppia non festeggerà San Valentino ed il 65% non andrà fuori a mangiare. L’inchiesta ha preso in esame le tendenze di un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi.

«I regali diminuiscono e la tendenza è quella di trascorrere la serata a casa piuttosto che uscire per una cenetta romantica con la persona amata» commenta Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedDate.it.