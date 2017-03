Una importante e clamorosa novità per il Rally Aci Como edizione 2017. All’Aci Como, organizzatore dell’evento, è infatti arrivato l’atteso nulla osta della Federazione AciSport: la corsa lariana comprenderà anche un rally dedicato alle auto storiche. Non una semplice parata, ma una gara vera propria con le “regine” del passato come la Lancia 037, la Porsche 911, la Fiat 131 Abarth o l’Audi Quattro. Le vetture, insomma, degli anni ruggenti di questa specialità. La competizione, in calendario per il 20 e 21 ottobre prossimi, sarà dunque divisa in tre parti. La più importante sarà quella del Tricolore Wrc. Poi ci sarà la prova “Nazionale” su un tracciato più corto. Sparisce, invece, la parata non competitiva, per fare posto proprio al rally storico.

L’annuncio è stato dato da Enrico Gelpi, presidente di Aci Como, e dal suo vice Paolo Brenna alla cena della Scuderia del Lario. Lo storico sodalizio cittadino ha riunito i suoi portacolori al Golf Club Villa d’Este a Montorfano. Tra gli ospiti della serata anche l’ex pilota di Formula 1 Arturo Merzario. A fare gli onori di casa, il presidente Roberto Ambrosoli.

Il trofeo più importante, la “Coppa del Presidente” è andata al pluricampione della categoria Prototipi Davide Uboldi. Nei rally si sono imposti Luca Ambrosoli e il copilota Corrado Viviani. Nella velocità primo posto per Matteo Arrigoni, nelle auto storiche Andrea Guggiari.