Sempre più degradata, in città, la scalinata 67° Reggimento Fanteria di Legnano, che collega la Napoleona alla zona delle caserme. Di fatto non è stato ancora messo a posto il muro crollato un anno e mezzo fa a causa dell’uscita di strada di una vettura.

Come testimoniano le immagini, rimane sempre una parte delimitata in cui non è possibile camminare e che di fatto non è mai stata messa a posto. Oggettivamente un brutto spettacolo per chi deve utilizzare la scalinata, che tra l’altro porta all’ufficio dei Centri per l’Impiego.