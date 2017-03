La firma è arrivata. Dopo giorni di trepidazione, mascherata da una calma solo apparente che di tranquillo aveva ben poco (troppo fresche le “bruciature” di tifosi e addetti ai lavori per potersi permettere un’attesa a cuor leggero) l’atto dal notaio che ha aperto in via ufficiale l’era al Como di Akosua Puni Essien è stato firmato poco dopo le 19. Si è chiusa così – con un sorriso – una settimana complicata, che si era aperta lunedì con il primo rogito saltato per questioni tecniche che poi si sono via via capite più nel dettaglio.