Domani 31 maggio nel salone della Pinacoteca comunale di Como, alle ore 21, Thibault Damour terrà una conferenza dal titolo “I misteri del mondo quantistico”, organizzata nell’ambito del ciclo di iniziative “La Fondazione Volta incontra”.





Damour, vincitore della medaglia Einstein e del premio Amaldi per le sue scoperte sulle onde gravitazionali, è coautore assieme al disegnatore Mathieu Burniat di un fumetto sulla meccanica quantistica diventato un bestseller internazionale. Tradotto in moltissime lingue e vincitore di numerosi premi è pubblicato in Italia da Gribaudo-Feltrinelli.

La sua introduzione ai misteri del mondo quantistico sarà seguita da una conversazione con Giulio Giorello.

Iscrizione gratuita su www.conferenzadamour.eventbrite.it

L’incontro si inserisce a margine della scuola estiva sulla fisica della gravitazione “Waves on the Lake: the atrophysics behind gravitational waves” organizzata dalla Lake Como School della Fondazione Volta, dall’Università dell’Insubria e dalla Società Italiana di Gravitazione in corso fino a venerdì 1 giugno a Villa del Grumello a Como.

In allegato la foto della Lake Como School “Wave on the Lake”.