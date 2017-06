Ieri il primo round, domani sera il secondo. L’organigramma della giunta di Mario Landriscina non è ancora definito. Ieri il nuovo sindaco del capoluogo ha incontrato i rappresentanti dei tre partiti – Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia – e della lista civica Insieme, espressione dello stesso Landriscina. Si tratta delle forze politiche che hanno sostenuto la sua corsa a Palazzo Cernezzi.

Obiettivo dell’incontro, per il primo cittadino, era recepire le indicazioni dei partiti sulla composizione dell’esecutivo. Domani sera nuova riunione, in cui Landriscina dovrebbe dire la sua dopo aver ascoltato le richieste degli altri. Si tratterà, insomma, di trovare un equilibrio tra queste ultime. La nuova giunta sarà probabilmente costituita da nove elementi, anche se qualcuno non esclude che si possa restare a otto, come l’esecutivo uscente. Più probabile però l’opzione a nove. Il tal caso la ripartizione dei posti prevederebbe tre assessori per Forza Italia (l’unico nome certo per ora è quello della dermatologa Amelia Locatelli) e di altrettanti per la Lega (il nome sicuro è quello della segretaria cittadina Alessandra Locatelli), due per la lista civica Insieme (dovrebbero essere Marco Galli ed Elena Negretti) e uno per Fratelli d’Italia (Marco Butti). Ma questo equilibrio, che dipende anche dall’importanza delle varie deleghe, potrebbe essere alterato dalla volontà di Landriscina di dare più spazio agli esponenti della sua lista civica. Un’opzione che scontenterebbe sia la Lega sia Fratelli d’Italia.