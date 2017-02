«La sconfitta con il Venezia? Non ha intaccato l’entusiasmo e la consapevolezza nei nostri mezzi. Anzi: ha aumentato la voglia di far bene con l’Alessandria». È un Como decisamente carico – come testimoniano le parole del direttore sportivo Gianluca Andrissi – quello che si prepara per una della sfide più attese della stagione: domani allo stadio Sinigaglia arriva appunto l’Alessandria, capolista del girone A.

Un match che giunge a pochi giorni di distanza dalla rocambolesca sconfitta nella gara di Coppa Italia Lega Pro con il Venezia, con i lagunari che hanno avuto la meglio con un rigore contestato al secondo tempo supplementare.

Nessuno strascico, dunque, per il morale. Si tratta di vedere se i 120 minuti giocati potranno in qualche modo influire. «Ribadisco di aver visto un gruppo decisamente carico – ribadisce il direttore sportivo dei lariani – soprattutto dopo aver giocato alla pari con il Venezia, formazione che dall’inizio dell’anno è in testa al girone B di Lega Pro».

«È a chi dice che i nostri avversari sono scesi in campo con una formazione rimaneggiata – sostiene Andrissi – ricordo che nel Como non sono scesi in campo elementi come Cristiani, Bertani e Di Quinzio. Quindi entrambi i tecnici hanno fatto turnover».

Per domani (inizio del match alle 16.30), tutti a disposizione di mister Fabio Gallo, a parte il portiere Crispino (che peraltro è in pieno recupero) e Deleidi, i cui tempi per rivederlo in campo si sono allungati.

«Le premesse sono buone e importanti – conclude Andrissi – vedo grande entusiasmo e fermento nell’ambiente, anche tra i tifosi. E tutto sommato penso che l’evento meriti, sia perché al Sinigaglia arriva la capolista, sia perché il nostro Como sta facendo bene, è reduce dai successi di Siena e di Livorno, e sono sicuro che domani in questa occasione non lascerà nulla di intentato per regalare una nuova gioia ai suoi sostenitori».

Per chi volesse acquistare il biglietto, uffici dello stadio aperti, oggi, dalle 9 alle 12.30.