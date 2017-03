Una gara attesa per i risvolti sportivi – le due formazioni sono in lotta per i playoff – e per l’annunciata presenza allo stadio di Akosua Puni Essien. Alle 18.30 al Sinigaglia va in scena Como-Piacenza. Per gli aggiornamenti sul risultato e le curiosità legate alla presenza della nuova proprietaria del club allo stadio consultare e tenere monitorata la pagina Facebook del Corriere di Como. CLICCARE QUI