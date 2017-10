La maglia di Michele Scarponi al Museo del Ghisallo. Domenica prossima la consegna ufficiale. “Una donazione annunciata qualche settimana fa e che ha riempito il Museo di emozione e di amore per il ciclismo: quello eterno. Come voleva Fiorenzo Magni” ha detto la direttrice Carola Gentilini. A Magreglio arriva dunque la maglia Astana della stagione 2017, consegnata dal gruppo ufficiale “Michele Scarponi sempre nel cuore” con il benestare della famiglia e del Fan Club dedicato allo sfortunato corridore marchigiano, morto in un incidente in allenamento lo scorso 22 aprile.

Immagini Ansa/Claudio Peri/Rcs