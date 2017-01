Posticipato di un giorno il derby tra Pallacanestro Cantù e Olimpia Milano, nell’occasione Forst-Ea7 Armani. La gara di basket, inizialmente programmata per lunedì alle 20.45, sarà invece giocata martedì alle 20.30, sempre al PalaDesio. La decisione è stata presa dalla Lega: la formazione milanese, dopo aver giocato (e perso) in Eurolega in Turchia, a causa del maltempo è ancora ferma a Istanbul. La città è stata colpita da una violenta nevicata ed è tutto bloccato, compreso l’aeroporto Ataturk e per ora non si sa quando la formazione biancorossa riuscirà a rientrare. I biglietti già venduti – fa sapere il club brianzolo – saranno considerati validi.

Considerando che qualche giocatore canturino era alle prese con l’influenza e che c’è il nuovo acquisto Pat Calathes da inserire, queste 24 ore in più a disposizione non dovrebbero essere del tutto sgradite al coach dei brianzoli Kiril Bolshakov.

Le previsioni del tempo su Istanbul, danno peraltro neve per tutta la giornata di oggi, mentre domani dovrebbe essere solo nuvoloso. Il che consentirebbe all’Armani di rientrare in Italia. Anche perché per lunedì, martedì e mercoledì sono annunciate altre abbondanti nevicate.