Teresio Olivelli, il partigiano nato a Bellagio nel 1916, sarà presto beato. Papa Francesco ha infatti riconosciuto il martirio del giovane ucciso il 17 gennaio 1945 nel campo di concentramento di Hersbruck in Germania, a 29 anni.

Baluardo della fede e della carità cristiana, visse opponendosi in maniera incessante alla violenza e alle malvagità e divenne un simbolo per i giovani di allora. Morì nel tentativo aiutare un prigioniero ucraino picchiato da un aguzzino.

