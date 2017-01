Ragni di Lecco ma… con una importante componente comasca. Per l’inizio del 2017 sono in programma due spedizioni in Sud America, con i colori del sodalizio della città manzoniana, ma che vedranno protagonisti scalatori di casa nostra. La prima, partenza l’11 gennaio, sarà composta dal varesino Matteo Della Bordella e dal comasco Matteo Bernasconi, già protagonisti, assieme, di una storica scalata della parete ovest della Torre Egger. Con loro ci sarà anche l’altro varesino David Bacci. Il loro obiettivo – che non è stato completamente svelato – una parete patagonica nella zona del Cerro Murallon, che proprio nel 1984 fu conquistato da una impresa dei Ragni.

L’altra spedizione sarà tutta comasca, con il team composto da Luca Schiera e Paolo Marazzi. Nel mirino, a metà febbraio, la valle del Rio Turbio, situata nella regione di Bariloche. Una condizione ambientale non semplice, in quella zona, visto che per raggiungere le pareti, i due Ragni dovranno superare una zona boschiva molto fitta, paragonabile a una jungla. Una volta sul posto, valuteranno le pareti e decideranno quale risalire: nel loro mirino c’è un muro tutt’altro che abbordabile, visto che è alto ben 1.100 metri.

Lo stesso Schiera, peraltro, è reduce da una spedizione in Marocco, effettuata con l’alzatese Matteo Colico. Nel Paese nordafricano i due hanno aperto nuove vie. Un 2017 che parte dunque all’insegna della Patagonia per gli scalatori comaschi, che in passato sono stati protagonisti di una serie di exploit su quelle montagne mitiche, come il Cerro Torre e Fitz Roy.

Non va poi dimenticata l’avventura in Canada, in Terra di Buffin, che ha visto protagonisti Schiera, Della Bordella e Matteo De Zaiacomo. Tra gli obiettivi raggiunti, tre grandi vie sul Great Sail Peak e altre due sul versante opposto. Il tutto in una zona tutt’altro che facile da raggiungere, con una difficile navigazione in canotto nell’Eglinton Fiord.

Massimo Moscardi