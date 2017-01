Al teatro San Teodoro l’11 febbraio andrà in scena lo spettacolo “Fa’afafine. Mi chiamo Alex e sono un dinosauro”, sul tema dell’identità sessuale. «Mette in discussione l’idea di famiglia – ha protestato ieri su Facebook il deputato leghista lariano Nicola Molteni – Il teatro San Teodoro è un teatro di proprietà comunale. Soldi pubblici per esaltare la propaganda gender, inaccettabile e complice. Il teatro è un luogo di arte e di cultura e non di propaganda politica o peggio di indottrinamento pseudoscientifico».