Temperature record in centro a Como e in Brianza. Da domani lieve calo

Oggi a Como è sembrato di essere in primavera, e non nel pieno delle festività natalizie, con le temperature che in alcune centraline di Meteo Como hanno addirittura sfiorato i 20 gradi.

In generale, in pianura la temperatura ha superato ovunque – e di molto – i 18 gradi. Il record di giornata comunque, come detto, è toccato al centro del capoluogo con i 19.3° della zona universitaria, seguita dai 19.1° della tangenziale (l’area del depuratore). A lago (Aero Club) la centralina è arrivata a 18.6°.

Allargando lo sguardo alla Brianza e alla provincia, a Erba si sono toccati i 18.3°, a Cantù i 18°, a Mariano Comense i 18.7°, a Olgiate i 18.2, a Porlezza i 18.6°, a Gravedona i 18.1° e a Mozzate i 18.8°.

L’orario di punta in cui si sono registrate le temperature record è stato fra le 13 e le 14. Più in generale tutta la Lombardia ha fatto registrare quote altissime, con i 20 gradi superati a Milano, che hanno eguagliato un record storico che risaliva al 1979.

Secondo le previsioni di Meteo Como, le temperature rimarranno elevate (seppur meno di ieri) anche per la giornata di domani, mentre da giovedì inizierà una progressiva discesa che condurrà a Capodanno. Non sono previste precipitazioni.

Quindi il cielo azzurro che ci ha accompagnato fino ad oggi in questi giorni di festa, continuerà a colorare la città e i monti del lago anche per le prossime ore. Chi aspettava la neve, insomma, rimarrà deluso. Almeno per il momento.