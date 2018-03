La Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di conferma di moderata criticità (codice arancione), la numero 31, per rischio valanghe, sulle Prealpi comasche (ad Ovest del Lago di Como e verso il confine con la provincia di Sondrio); allerta con codice giallo (ordinaria criticità), invece sulle zona omogenea “Orobie occidentali, province Como e Lecco”. L’allerta è valido, specifica la Protezione Civile, fino alla mezzanotte del 14 marzo.

Per domani, si prevede al mattino cielo parzialmente nuvoloso, in seguito sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve calo. Una moderata attività ventosa da Nord continuera’ a incrementare lastroni di neo formazione, sovraccaricandoli e mantenendoli instabili.

Per la giornata di mercoledì 14, cielo sereno o poco nuvoloso; aumento della copertura in serata da Sud-Ovest. Temperature in aumento le massime, in calo le minime. I recenti lastroni in quota tenderanno gradualmente a consolidarsi, tuttavia, in funzione anche di una modesta sollecitazione da parte di escursionisti, potranno ancora cedere, specifica la Regione nel suo comunicato.