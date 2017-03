La polemica tra il sindaco Claudio Bizzozero e la città di Napoli non poteva passare inosservata anche alla popolare trasmissione “Le iene” di Italia 1. Nella puntata di domenica sera è andato in onda il servizio dell’inviato Giulio Golia, che ha fatto vista alla città del mobile. Dopo aver intervistato alcuni cittadini in disaccordo con il loro sindaco, Golia ha intervistato Bizzozero, che si è fatto trovare in una pizzeria chiamata “Pulcinella”.

Pur evitando l’espressione “Napoli fogna infernale”, che tanti problemi gli ha causato, Bizzozero ha sostanzialmente ribadito i concetti che aveva espresso su Facebook e che tanto hanno irritato i partenopei. “Ho detto cose a mio avviso giuste ma utilizzando parole sbagliate. Ho sbagliato l’utilizzo del termine fogna, ma la sostanza non cambia. Parliamo di una città criminale, sporca, inquinata incivile. Se ce l’hanno con me i napoletani non perbene sono contento. Invece purtroppo le mie affermazioni hanno finito con il colpire le persone perbene, quelle che si battono. Ho sbagliato obiettivo e questa è la cazzata (testuale n.d.r.) di cui mi pento”.

