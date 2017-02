La “dolce morte” potrebbe presto arrivare a Chiasso. Pochi giorni fa una società ha depositato nella segreteria del Comune di confine una richiesta autorizzativa per la realizzazione di una struttura per il suicidio assistito. La notizia, confermata ai media ticinesi dall’esecutivo di Chiasso, ha aperto un nuovo fronte di discussione sulla opportunità di una simile scelta. In tutta evidenza, infatti, la struttura di Chiasso potrebbe attrarre dall’Italia un numero sempre maggiore di persone.

Sono almeno 200, ogni anno, gli italiani che scelgono di morire “dolcemente” in Svizzera nelle strutture private in cui è possibile praticare il suicidio assistito. Numeri in aumento, dicono gli esperti. Favoriti dalla vicinanza con il nostro Paese e da una legislazione che ammette l’eutanasia anche per i cittadini stranieri. Il caso dell’ex dj Fabo, 39 anni, diventato cieco e tetraplegico a causa di un incidente in macchina e morto ieri in una clinica di Zurigo grazie al suicidio assistito, ha riacceso un dibattito mai veramente sopito. Da tempo si discute in Italia di una legge che introduca la possibilità dell’eutanasia, ma il Parlamento non è mai stato in grado di arrivare sino in fondo. Nel frattempo, i viaggi del dolore crescono di numero.

Nel settembre del 2016, intervistato dall’agenzia Adnkronos, Emilio Coveri, presidente di Exit Italia- associazione che da 20 anni rivendica il diritto a una morte dignitosa e conta ormai oltre 38mila soci – parlava di «90 cittadini italiani che ogni mese chiamano Exit per avere informazioni su come ottenere il suicidio assistito in Svizzera». Al momento, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centre d’information sur l’Europe,i Paesi europei che hanno legalizzato il suicidio assistito e l’eutanasia attiva sono, oltre alla Svizzera, l’Olanda, il Belgio e il Lussemburgo. Cui si aggiungono, nel resto del mondo, Cina, Colombia e Giappone. Proprio in Olanda, nel 2001, venne approvata la prima legge di legalizzazione dell’eutanasia. Nel settembre 2002 una norma simile venne introdotta anche in Belgio, dove è legale anche l’eutanasia sui minori. Nella Confederazione Elvetica la legge consente l’aiuto al suicidio se prestato «senza motivi egoistici». Una prestazione garantita anche ai cittadini stranieri. Motivo per cui molti italiani scelgono la Svizzera per la loro “dolce morte”.